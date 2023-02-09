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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.02.2023 16:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Değerli yatırımcılarımız,
 
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından alınan karar doğrultusunda Pay Piyasası Pazarı 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmıştır. Borsa yatırım fonumuz da Pay Piyasası'nda alım-satıma konu olduğu için söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar gösterge net aktif değer hesaplamaları, pay fiyatı hesaplamaları ve alım satım işlemleri durdurulmuştur. 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen işlemler de BİAŞ Yönetmeliği kapsamında iptal edilmiştir. BIST Pay Piyasası'nın açılacağı ilk gün itibarıyla fonumuz da işleme açılacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112307


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 66,95 41.664.750 % 0,00  
ADEL 105,90 6.655.249 % 0,00  
ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
AGHOL 77,40 53.653.663 % 0,00  
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Euro 20,2307 20,2417 % 0,31  
Sterlin 22,7659 22,8801 % 0,49  
Frank 20,3469 20,4695 % -0,09  
Riyal 5,0009 5,0259 % -0,04  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 -9,59  
Altın Gr. 1.130 1.130 -5,06  
Cumhuriyet 7.704 7.820 31,00  
Tam 7.649 7.713 -53,00  
Yarım 3.737 3.774 -26,00  
Çeyrek 1.868 1.887 -13,00  
Gümüş.Ons 22,09 22,12 -0,19  
Gümüş Gr. 13,37 13,38 -0,12  
B. Petrol 84,36 84,36 -0,74  
Seans Raporu 10:42
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