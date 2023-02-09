***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli yatırımcılarımız,Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından alınan karar doğrultusunda Pay Piyasası Pazarı 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmıştır. Borsa yatırım fonumuz da Pay Piyasası'nda alım-satıma konu olduğu için söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar gösterge net aktif değer hesaplamaları, pay fiyatı hesaplamaları ve alım satım işlemleri durdurulmuştur. 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen işlemler de BİAŞ Yönetmeliği kapsamında iptal edilmiştir. BIST Pay Piyasası'nın açılacağı ilk gün itibarıyla fonumuz da işleme açılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112306BIST