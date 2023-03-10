***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 11:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 10/03/2023 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
14/03/2023 TUPRS %4541.21860 6336 258,958.45 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122679
BIST
14:595.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -23,76
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
14:5918,9625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
14:5920,0863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
14:591.118,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.118,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler14:59
|ERCB
|126,50
|214.830.799
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|347.950.683
|% 9,98
|
|AVTUR
|3,64
|5.492.555
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|28.172.166
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,58
|1.441.102
|% 9,84
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|MERCN
|33,28
|81.765.557
|% -8,02
|
|TERA
|26,20
|57.760.885
|% -7,16
|
|PENTA
|35,50
|83.909.357
|% -5,59
|
|EREGL
|41,20
|5.481.836.533
|% -4,14
|
|ISCTR
|14,71
|3.551.769.805
|% 3,59
|
|OYAKC
|47,00
|3.171.194.101
|% 0,26
|
|ASTOR
|52,35
|3.021.109.721
|% 6,84
|
|KRDMD
|21,18
|2.518.868.583
|% 1,34
|
|ISCTR
|14,71
|3.551.769.805
|% 3,59
|
|ADESE
|1,64
|297.429.525
|% 3,80
|
|YKBNK
|11,81
|2.109.834.845
|% 0,68
|
|EREGL
|41,20
|5.481.836.533
|% -4,14
|
|KRDMD
|21,18
|2.518.868.583
|% 1,34
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9583
|18,9625
|% 0,05
|
|Euro
|20,0778
|20,0863
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6777
|22,7915
|% 0,65
|
|Frank
|20,3614
|20,4841
|% 0,72
|
|Riyal
|5,0353
|5,0605
|% 0,03
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|3,42
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|33,00
|
|Tam
|7.586
|7.637
|7,00
|
|Yarım
|3.706
|3.737
|3,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,04
|
|B. Petrol
|81,13
|81,13
|-0,46
|