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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.03.2023 14:16
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun   Borsa   Yatırım Fonu'nun 13/03/2023 tarihi itibariyle portföyünde  bulunan   hisse  senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız    sunulmaktadır. 
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan  www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
15/03/2023 FROTO %1425 3280 46,740.00 TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123422


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BIST En Aktif Hisseler15:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOKNR 14,64 24.369.934 % 9,99  
ALFAS 291,70 282.540.446 % 9,99  
VKING 40,12 22.747.747 % 9,98  
TETMT 265,80 21.484.562 % 9,97  
EUKYO 4,97 7.074.916 % 9,96  
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15:52 Alış Satış %  
Dolar 18,9712 18,9748 % 0,04  
Euro 20,2857 20,2909 % 0,54  
Sterlin 22,8759 22,9906 % 0,59  
Frank 20,7636 20,8886 % 1,27  
Riyal 5,0385 5,0638 % 0,03  
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15:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 26,82  
Altın Gr. 1.159 1.160 19,31  
Cumhuriyet 7.795 7.913 120,00  
Tam 7.852 7.904 274,00  
Yarım 3.836 3.867 133,00  
Çeyrek 1.918 1.934 67,00  
Gümüş.Ons 21,38 21,40 0,86  
Gümüş Gr. 13,13 13,15 0,62  
B. Petrol 79,24 79,24 -3,54  
Seans Raporu 15:52
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