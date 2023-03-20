***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2023 12:05
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 20/03/2023 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
22/03/2023 YKBNK %93,65 126.400 118,378.63 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126193
BIST
13:505.080
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -56,72
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:5019,0148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:5020,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0810
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3523
En Düşük
20,2229
13:501.209,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,58
|Açılış
|: 1.210,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:50
|CLEBI
|545,70
|50.911.361
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|796.438.271
|% 9,99
|
|MERKO
|6,51
|49.606.703
|% 9,97
|
|FENER
|58,20
|46.148.293
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.876.932
|% 9,88
|
|MARKA
|9,54
|4.089.493
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|969.991.104
|% -9,16
|
|ONCSM
|113,00
|77.337.016
|% -8,13
|
|SDTTR
|136,20
|603.247.122
|% -7,91
|
|BTCIM
|36,50
|45.790.440
|% -7,83
|
|ASTOR
|61,65
|6.144.593.836
|% -5,01
|
|KOZAL
|22,18
|2.881.239.460
|% 7,88
|
|ISCTR
|14,24
|2.501.529.641
|% -3,26
|
|ASELS
|57,85
|2.229.185.814
|% 0,87
|
|THYAO
|127,90
|1.969.257.300
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,24
|2.501.529.641
|% -3,26
|
|KOZAL
|22,18
|2.881.239.460
|% 7,88
|
|ASTOR
|61,65
|6.144.593.836
|% -5,01
|
|YKBNK
|10,22
|969.991.104
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,90
|566.135.288
|% -2,54
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0109
|19,0148
|% 0,00
|
|Euro
|20,3390
|20,3510
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,1345
|23,2505
|% 0,19
|
|Frank
|20,4131
|20,5361
|% -0,19
|
|Riyal
|5,0467
|5,0720
|% -0,00
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-8,61
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,06
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.130
|8.213
|227,00
|
|Yarım
|3.986
|4.019
|111,00
|
|Çeyrek
|1.993
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-1,63
|