***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 16:01
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 30/03/2023 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
03/04/2023 AKBNK %173 141.920 245,521.60 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130266
BIST
17:354.844
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -52,16
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:3519,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:3520,8771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0613
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:351.220,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.220,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:35
|EKSUN
|86,50
|44.137.577
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.967.768
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.466.484.843
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|668.560.596
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|52,80
|2.593.493.833
|% -1,49
|
|AKFYE
|17,10
|2.466.484.843
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,46
|2.430.492.611
|% 2,48
|
|TUPRS
|530,50
|2.307.930.757
|% -1,58
|
|ISCTR
|13,24
|2.019.469.916
|% -2,07
|
|SKBNK
|2,55
|827.659.916
|% 8,97
|
|ALBRK
|2,89
|446.500.453
|% 2,85
|
|ISCTR
|13,24
|2.019.469.916
|% -2,07
|
|AKFYE
|17,10
|2.466.484.843
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|728.515.428
|% -2,19
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1789
|19,1887
|% 0,11
|
|Euro
|20,8675
|20,8771
|% -0,29
|
|Sterlin
|23,6688
|23,7875
|% -0,04
|
|Frank
|20,9459
|21,0720
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0957
|5,1212
|% 0,08
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.232
|8.322
|4,00
|
|Yarım
|4.036
|4.072
|2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.036
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,79
|0,04
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|0,62
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50BRKSN
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 011, 339 adet işlem
-
17:49KIMMR
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 720 adet işlem
-
17:48RYGYO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 668, 994 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 86 kaybederek (% -1.06 ) 5, 330
-
17:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, AKFYE, KOZAL