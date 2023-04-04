***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2023 15:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 04/04/2023 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL
06/04/2023 TUPRS %600 36.576
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131490
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1241
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 24,54
|Açılış
|: 1.249,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2176
|19,2278
|% 0,23
|
|Euro
|21,0475
|21,0760
|% 0,69
|
|Sterlin
|23,9548
|24,0750
|% 0,81
|
|Frank
|21,1395
|21,2669
|% 0,92
|
|Riyal
|5,1103
|5,1359
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|37,15
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|24,95
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.467
|8.581
|180,00
|
|Yarım
|4.151
|4.199
|88,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|44,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|0,56
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
-
17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE