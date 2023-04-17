***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2023 11:29
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknik bir sorun nedeniyle GLDTRI Gösterge Net Aktif Değeri hatalı olarak yayınlanmaktadır.
IT ekibimiz çözüm için çalışmaktadır.
Bu duyurunun hazırlandığı sıradaki GLDTRI değeri 108,4453'dır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139194
BIST
16:015.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,55
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.068
16:0119,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
16:0121,2740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0098
|Açılış
|: 21,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2400
16:011.246,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.246,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler15:59
|KOZAL
|24,64
|2.744.362.629
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|4.984.496
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.057.741
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.702.526
|% 9,99
|
|BURCE
|82,15
|131.975.857
|% 9,97
|
|LIDER
|108,00
|35.307.001
|% -10,00
|
|IMASM
|399,60
|93.986.192
|% -9,28
|
|DGGYO
|34,60
|19.908.175
|% -8,08
|
|BALAT
|17,00
|1.378.328
|% -8,06
|
|ATSYH
|100,00
|2.093.540
|% -7,41
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.362.629
|% 10,00
|
|THYAO
|134,50
|2.684.998.467
|% 0,07
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.702.526
|% 9,99
|
|HEKTS
|29,50
|1.188.405.888
|% 3,87
|
|EREGL
|35,42
|1.180.459.266
|% -0,78
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.362.629
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,82
|745.736.336
|% -0,73
|
|ISCTR
|12,14
|950.564.286
|% 0,17
|
|SKBNK
|2,46
|177.500.808
|% -0,40
|
|YKBNK
|10,23
|713.998.025
|% -0,29
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3820
|19,3833
|% 0,17
|
|Euro
|21,2635
|21,2767
|% -0,03
|
|Sterlin
|23,9876
|24,1079
|% 0,16
|
|Frank
|21,5557
|21,6856
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1511
|5,1769
|% 0,15
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|0,30
|
|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
|
|Tam
|8.773
|8.855
|64,00
|
|Yarım
|4.285
|4.333
|31,00
|
|Çeyrek
|2.142
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|0,06
|
|B. Petrol
|85,67
|85,67
|-0,64
|