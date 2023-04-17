***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2023 13:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknik sorun çözümlenmiş olup, gösterge fiyatlar doğru bir şekilde yayınlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139217
BIST
16:015.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,55
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.068
16:0119,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
16:0121,2740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0098
|Açılış
|: 21,8900
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|Önceki Kapanış
|: 22,0400
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21,5489
En Düşük
21,2400
16:011.246,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.246,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler15:59
|KOZAL
|24,64
|2.744.362.629
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|4.984.496
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.057.741
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.702.526
|% 9,99
|
|BURCE
|82,15
|131.975.857
|% 9,97
|
|LIDER
|108,00
|35.307.001
|% -10,00
|
|IMASM
|399,60
|93.986.192
|% -9,28
|
|DGGYO
|34,60
|19.908.175
|% -8,08
|
|BALAT
|17,00
|1.378.328
|% -8,06
|
|ATSYH
|100,00
|2.093.540
|% -7,41
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.362.629
|% 10,00
|
|THYAO
|134,50
|2.684.998.467
|% 0,07
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.702.526
|% 9,99
|
|HEKTS
|29,50
|1.188.405.888
|% 3,87
|
|EREGL
|35,42
|1.180.459.266
|% -0,78
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.362.629
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,82
|745.736.336
|% -0,73
|
|ISCTR
|12,14
|950.564.286
|% 0,17
|
|SKBNK
|2,46
|177.500.808
|% -0,40
|
|YKBNK
|10,23
|713.998.025
|% -0,29
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3820
|19,3833
|% 0,17
|
|Euro
|21,2635
|21,2767
|% -0,03
|
|Sterlin
|23,9876
|24,1079
|% 0,16
|
|Frank
|21,5557
|21,6856
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1511
|5,1769
|% 0,15
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|0,30
|
|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
|
|Tam
|8.773
|8.855
|64,00
|
|Yarım
|4.285
|4.333
|31,00
|
|Çeyrek
|2.142
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|0,06
|
|B. Petrol
|85,67
|85,67
|-0,64
|