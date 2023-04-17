Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.04.2023 13:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Teknik sorun çözümlenmiş olup, gösterge fiyatlar doğru bir şekilde yayınlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139219


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:015.087
Değişim :  -0,11% |  -5,55
Açılış :  5.112  
Önceki Kapanış :  5.093  
En Yüksek
5.138 En Düşük
5.068
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 24,64 2.744.436.525 % 10,00  
CVKMD 139,70 4.988.827 % 10,00  
KOZAA 49,54 1.362.721.351 % 9,99  
KOPOL 32,58 4.058.425 % 9,99  
BURCE 82,15 132.029.830 % 9,97  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Dolar 19,3811 19,3834 % 0,17  
Euro 21,2556 21,2672 % -0,08  
Sterlin 23,9798 24,1001 % 0,12  
Frank 21,5530 21,6828 % -0,05  
Riyal 5,1513 5,1771 % 0,16  
daha fazla
16:00 Alış Satış %  
Altın Ons 2.000 2.000 -3,94  
Altın Gr. 1.247 1.247 -0,28  
Cumhuriyet 8.738 8.870 -28,00  
Tam 8.768 8.850 59,00  
Yarım 4.282 4.331 29,00  
Çeyrek 2.141 2.165 14,00  
Gümüş.Ons 25,33 25,36 -0,01  
Gümüş Gr. 15,81 15,82 0,04  
B. Petrol 85,70 85,70 -0,61  
Seans Raporu 16:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru