***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2023 13:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknik sorun çözümlenmiş olup, gösterge fiyatlar doğru bir şekilde yayınlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139219
BIST
16:015.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,55
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.068
16:0119,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0327
|Açılış
|: 20,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
16:0121,2773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 21,8900
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|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2400
16:011.246,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.246,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler16:00
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|4.988.827
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|4.058.425
|% 9,99
|
|BURCE
|82,15
|132.029.830
|% 9,97
|
|LIDER
|108,00
|35.308.945
|% -10,00
|
|DGGYO
|34,56
|19.921.868
|% -8,18
|
|IMASM
|405,00
|97.049.524
|% -8,06
|
|BALAT
|17,00
|1.378.328
|% -8,06
|
|ATSYH
|100,00
|2.093.540
|% -7,41
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|THYAO
|134,50
|2.691.934.102
|% 0,07
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|HEKTS
|29,48
|1.189.463.332
|% 3,80
|
|EREGL
|35,40
|1.185.584.444
|% -0,84
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,83
|745.959.287
|% -0,58
|
|ISCTR
|12,13
|952.273.444
|% 0,08
|
|SKBNK
|2,47
|177.681.868
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,22
|714.744.842
|% -0,39
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3811
|19,3834
|% 0,17
|
|Euro
|21,2556
|21,2672
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,9798
|24,1001
|% 0,12
|
|Frank
|21,5530
|21,6828
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1513
|5,1771
|% 0,16
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-3,94
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
|
|Tam
|8.768
|8.850
|59,00
|
|Yarım
|4.282
|4.331
|29,00
|
|Çeyrek
|2.141
|2.165
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,82
|0,04
|
|B. Petrol
|85,70
|85,70
|-0,61
|