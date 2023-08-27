***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2023 22:41
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 25/08/2023 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL
29/08/2023 ASELS %100 26.925
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189818
BIST
'
18:057.717
En Düşük
|Değişim
|: 3,00%
|| 224,73
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.408
En Yüksek
7.748
18:0526,3257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,2078
|Açılış
|: 26,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7700
|
26,5579
En Düşük
26,2824
18:0528,4549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1577
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.619,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -13,98
|Açılış
|: 1.619,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.635,90
En Düşük
1.618,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|125,40
|6.381.893.435
|% 10,00
|
|BURVA
|73,70
|176.255.117
|% 10,00
|
|BRSAN
|588,50
|1.771.236.160
|% 10,00
|
|USAK
|7,48
|144.543.711
|% 10,00
|
|TMSN
|88,00
|450.858.063
|% 10,00
|
|PAMEL
|157,70
|330.919.532
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|14.480.472
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|28.925.311
|% -9,99
|
|INGRM
|627,80
|284.431.154
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|5.148.108
|% -9,99
|
|THYAO
|238,00
|8.305.739.163
|% 3,25
|
|DOAS
|279,70
|7.581.746.431
|% -1,86
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EREGL
|43,82
|7.002.873.806
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|6.818.504.666
|% -1,36
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,64
|2.457.036.129
|% 2,73
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,02
|900.547.143
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2749
|26,3257
|% -0,78
|
|Euro
|28,2320
|28,4549
|% -0,55
|
|Sterlin
|33,0098
|33,1753
|% -0,78
|
|Frank
|29,6119
|29,7903
|% -0,95
|
|Riyal
|6,9905
|7,0256
|% -0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.622
|1.622
|-11,62
|
|Cumhuriyet
|11.298
|11.469
|36,00
|
|Tam
|10.877
|11.154
|53,00
|
|Yarım
|5.455
|5.598
|26,00
|
|Çeyrek
|2.719
|2.799
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,53
|20,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|1,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FONET
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 102, 783 adet işlem
-
17:58VAKKO
Yüzde 8.29 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 156 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 45 artarak (% 2.46 ) 6, 774
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, ALFAS, KONTR, GOZDE, EUPWR, ASTOR, NETAS, USAK, KGYO, ULAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, INGRM, KENT, EGEPO, PAMEL, EDIP, KLSER