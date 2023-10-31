***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTeknik sorunun devam etmesi sebebiyle GLDTRI Gösterge Net Aktif Değeri yayınlanamamaktadır.IT ekibimiz çözüm için çalışmaktadır.Bu duyurunun hazırlandığı sıradaki GLDTRI değeri 155,9693'dır.Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212188BIST