***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2023 10:16
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknik sorunun devam etmesi sebebiyle GMSTRI Gösterge Net Aktif Değeri yayınlanamamaktadır.
IT ekibimiz çözüm için çalışmaktadır.
Bu duyurunun hazırlandığı sıradaki GMSTRI değeri 133,1149'dır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212189
BIST
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14:377.696
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -16,49
|Açılış
|: 7.749
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|Önceki Kapanış
|: 7.713
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7.669
En Yüksek
7.775
14:3728,2941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0545
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
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28,5332
En Düşük
28,2053
14:3730,1770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1627
|Açılış
|: 30,1500
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|Önceki Kapanış
|: 29,9000
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30,4738
En Düşük
29,7463
14:371.817,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.817,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
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1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:35
|TABGD
|190,30
|4.861.369.791
|% 10,00
|
|YAPRK
|203,70
|218.939.146
|% 9,99
|
|AVHOL
|82,00
|247.935.954
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.575.537
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.297.958
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|INTEM
|294,10
|58.115.185
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.861.369.791
|% 10,00
|
|THYAO
|221,50
|4.778.326.341
|% 1,19
|
|MIATK
|889,70
|3.772.535.329
|% 7,65
|
|TUPRS
|144,30
|3.273.491.532
|% 2,05
|
|ASTOR
|127,10
|1.944.513.559
|% -2,53
|
|ODAS
|12,79
|1.460.514.384
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,63
|610.085.931
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|464.655.911
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,63
|1.264.668.715
|% 0,51
|
|MHRGY
|5,37
|386.623.678
|% -3,24
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2774
|28,2931
|% 0,19
|
|Euro
|30,1535
|30,1684
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3534
|34,5256
|% 0,20
|
|Frank
|31,2141
|31,4021
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5176
|7,5553
|% 0,10
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|4,00
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.981
|12.054
|-12,00
|
|Yarım
|6.009
|6.052
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.995
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,15
|21,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,59
|