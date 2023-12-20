***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2023 12:06
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 20/12/2023 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR(TL)
22/12/2023 BIMAS %300 22.432 67,296.00
22/12/2023
TCELL %102,727270 61.744 63,427.93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227272
BIST
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14:097.652
En Düşük
|Değişim
|: -0,95%
|| -73,55
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.651
En Yüksek
7.764
14:0929,1383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0459
|Açılış
|: 29,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1383
En Düşük
29,0147
14:0931,9149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0467
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8833
14:091.906,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,03
|Açılış
|: 1.906,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler14:09
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|QNBFB
|283,75
|7.084.386
|% 9,98
|
|SMART
|33,32
|57.318.154
|% 9,97
|
|SODSN
|89,50
|4.473.937
|% 9,95
|
|BAYRK
|10,97
|9.663.111
|% 9,92
|
|DERHL
|10,02
|3.909.554
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|28.724.604
|% -9,95
|
|SRVGY
|335,25
|79.534.116
|% -9,94
|
|MRGYO
|6,29
|40.216.343
|% -9,89
|
|SAFKR
|34,34
|16.013.907
|% -9,39
|
|KBORU
|48,54
|1.587.360.508
|% -8,33
|
|KOZAL
|20,34
|647.856.850
|% -0,29
|
|TTKOM
|24,64
|542.646.797
|% 2,33
|
|EKGYO
|7,13
|534.821.135
|% 0,42
|
|ASTOR
|92,95
|521.747.187
|% 0,32
|
|BEGYO
|2,74
|468.042.101
|% -7,74
|
|EKGYO
|7,13
|534.821.135
|% 0,42
|
|ODAS
|8,89
|401.694.897
|% -0,56
|
|KOZAL
|20,34
|647.856.850
|% -0,29
|
|KBORU
|48,54
|1.587.360.508
|% -8,33
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1317
|29,1383
|% 0,16
|
|Euro
|31,8942
|31,9149
|% -0,15
|
|Sterlin
|36,7731
|36,9575
|% -0,37
|
|Frank
|33,6637
|33,8665
|% -0,01
|
|Riyal
|7,7417
|7,7805
|% 0,12
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|953,35
|956,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,86
|1.206,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,04
|80,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,34
|2.034,55
|% 0,66
|