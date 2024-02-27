***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 14:08
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 27/02/2024 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL
29/02/2024 ISCTR %149.997510 331.292
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252271
BIST
'
14:059.247
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -87,53
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:0531,1511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0490
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:0533,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0493
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:052.039,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,64
|Açılış
|: 2.039,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:05
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.611.606
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|249.339.270
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.433.131
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.021.431
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,78
|38.273.442
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|IHYAY
|3,15
|41.360.838
|% -8,70
|
|PSGYO
|7,00
|1.022.628.334
|% -8,50
|
|ERSU
|35,66
|26.087.538
|% -7,57
|
|THYAO
|286,75
|7.803.254.568
|% 0,44
|
|MIATK
|80,80
|5.129.905.192
|% 4,80
|
|REEDR
|69,05
|4.656.351.983
|% 3,37
|
|ASTOR
|128,50
|2.890.887.652
|% -1,91
|
|KLSER
|85,75
|2.597.079.121
|% 3,94
|
|ZOREN
|5,49
|1.076.796.016
|% -3,35
|
|PSGYO
|7,00
|1.022.628.334
|% -8,50
|
|EKGYO
|11,47
|1.452.999.981
|% -1,38
|
|ISCTR
|11,33
|1.399.886.465
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,48
|2.208.551.042
|% 0,17
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1457
|31,1511
|% 0,16
|
|Euro
|33,8330
|33,8441
|% 0,15
|
|Sterlin
|39,3849
|39,5824
|% 0,14
|
|Frank
|35,2666
|35,4791
|% 0,22
|
|Riyal
|8,2853
|8,3268
|% 0,23
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|890,78
|892,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,26
|971,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,48
|81,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,39
|2.036,67
|% 0,66
|