***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25/08/2023 tarihinde QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun dönüşüm işlemine izin verilmesi ve fonun içtüzük ve izahname tadil metninin onaylanmasına ilişkin olarak SPK'na yapmış olduğumuz başvurumuz olumlu karşılanmış ve 29 Şubat 2024 tarih ve 2024/13 sayılı Bülteninde yayınlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253811BIST