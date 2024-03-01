***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 16:54
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25/08/2023 tarihinde QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun dönüşüm işlemine izin verilmesi ve fonun içtüzük ve izahname tadil metninin onaylanmasına ilişkin olarak SPK'na yapmış olduğumuz başvurumuz olumlu karşılanmış ve 29 Şubat 2024 tarih ve 2024/13 sayılı Bülteninde yayınlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253811
BIST
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17:319.135
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -58,93
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:3131,3595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1260
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:3133,9259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0592
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:312.070,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 18,05
|Açılış
|: 2.070,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:31
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.211.666
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.694.593.937
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|424.169.733
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|72.775.873
|% -10,00
|
|NETAS
|85,55
|221.536.279
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|474.948.128
|% -9,93
|
|EDATA
|30,88
|452.259.122
|% -9,18
|
|ISGSY
|28,18
|126.367.660
|% -8,21
|
|EREGL
|46,28
|7.326.168.678
|% 1,67
|
|REEDR
|76,10
|5.673.046.620
|% 9,97
|
|MIATK
|82,65
|5.343.404.069
|% 5,56
|
|KONTR
|294,25
|4.692.049.737
|% 2,53
|
|THYAO
|278,75
|4.484.633.643
|% -1,06
|
|EKGYO
|11,31
|2.086.832.579
|% 1,89
|
|ODAS
|10,65
|1.756.568.162
|% 5,55
|
|EREGL
|46,28
|7.326.168.678
|% 1,67
|
|ISCTR
|10,78
|1.715.426.855
|% -2,88
|
|ZOREN
|5,54
|775.675.319
|% -1,77
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3524
|31,3595
|% 0,40
|
|Euro
|33,9144
|33,9259
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,4626
|39,6605
|% 0,39
|
|Frank
|35,1786
|35,3905
|% -0,00
|
|Riyal
|8,3356
|8,3775
|% 0,39
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|872,97
|874,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,00
|941,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,13
|83,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,43
|2.052,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:31
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17:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, ERSU, ALCTL