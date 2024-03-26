***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 16:54
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 26/03/2024 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR (TL)
28/03/2024 AKBNK %191.75 179.132 343.485,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262653
BIST
'
17:308.780
En Düşük
|Değişim
|: -2,76%
|| -249,47
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.772
En Yüksek
9.049
17:3032,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0891
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3034,9518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0692
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:302.259,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 15,76
|Açılış
|: 2.259,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:30
|IZMDC
|6,71
|242.774.170
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|DOBUR
|194,00
|55.361.593
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|88.043.025
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,58
|22.480.176
|% -53,72
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.874.356
|% -9,98
|
|THYAO
|282,25
|6.712.894.208
|% -1,22
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,00
|4.569.480.782
|% -0,19
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EREGL
|42,16
|4.144.432.583
|% -1,86
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,17
|4.027.767.577
|% -2,10
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,36
|1.542.356.284
|% -3,70
|
|YKBNK
|26,62
|4.064.084.007
|% -1,84
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1930
|32,1957
|% 0,28
|
|Euro
|34,9444
|34,9518
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,9132
|41,1183
|% -0,22
|
|Frank
|35,8890
|36,0689
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6426
|8,6859
|% -0,11
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,18
|905,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,41
|1.000,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,24
|2.182,57
|% 0,66
|