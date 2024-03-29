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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2024 14:09
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun  Borsa  Yatırım Fonu'nun 29/03/2024 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse  senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.        Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan  www.djist.com  adresinden detaylı bilgi alabileceklerini  saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR  (TL)
02/04/2024 GARAN %311.899 33.972 105,958.33





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264260


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BIST En Aktif Hisseler15:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALVES 63,25 922.193.457 % 10,00  
BSOKE 25,52 197.703.853 % 10,00  
ISSEN 11,11 16.257.746 % 10,00  
NETAS 87,45 21.620.876 % 10,00  
DITAS 24,22 41.110.390 % 9,99  
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15:48 Alış Satış %  
Dolar 32,3813 32,3916 % 0,23  
Euro 35,0343 35,0787 % 0,04  
Sterlin 41,1355 41,3417 % 0,80  
Frank 36,1309 36,3120 % 0,77  
Riyal 8,6759 8,7194 % 0,60  
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15:48 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 25,00 % 0,66  
Platin 905,95 915,06 % 0,66  
Paladyum 1.015,51 1.018,89 % 0,66  
Brent Pet. 86,99 86,99 % 0,66  
Altın Ons 2.233,48 2.234,70 % 0,66  
Seans Raporu 15:48
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