***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 17:06
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 01/04/2024 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR (TL)
03/04/2024 ISCTR %28.905820 514.388 148,688.07 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265129
BIST
'
18:059.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 15,14
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
18:0532,1412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,2572
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
18:0534,6475
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,3895
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
18:052.309,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -18,35
|Açılış
|: 2.309,39
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|13,97
|1.009.256.399
|% 10,00
|
|SELVA
|17,05
|57.048.722
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ERSU
|47,40
|71.732.529
|% 9,98
|
|EUKYO
|28,44
|17.442.713
|% 9,98
|
|PLTUR
|15,57
|127.282.800
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% -10,00
|
|GEREL
|35,50
|125.629.907
|% -9,99
|
|VRGYO
|40,56
|101.937.798
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,67
|23.349.673
|% -9,99
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 2,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,85
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 5,02
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 3,68
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% -7,22
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 3,95
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1337
|32,1412
|% -0,79
|
|Euro
|34,4594
|34,6475
|% -1,11
|
|Sterlin
|40,3645
|40,5669
|% -2,66
|
|Frank
|35,5620
|35,7402
|% -2,36
|
|Riyal
|8,5772
|8,6202
|% -2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,97
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|901,32
|903,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,24
|999,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,87
|87,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.238,51
|2.238,81
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ERSU
Yüzde 7.89 oranında artışla 46.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 688 adet işlem
-
17:57CLEBI
Yüzde 8.18 oranında artışla 1, 879.00 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 099 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 100, 690.00 milyon TL de
-
17:56FONET
Yüzde 5.15 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 005, 373 adet işlem
-
17:55FENER
Yüzde 5.48 oranında artışla 90.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 027 adet işlem