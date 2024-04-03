***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2024 15:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 03/04/2024 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR (TL)
05/04/2024 YKBNK %120.76403 156.218 188,655.15
05/04/2024
TUPRS %1037.99282 47.937 497,582.62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266343
BIST
'
15:418.959
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -81,80
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:4131,9396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1074
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:4134,4561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0935
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:412.332,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -18,09
|Açılış
|: 2.332,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:39
|PATEK
|117,70
|653.171.395
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.473.441.518
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|116.686.664
|% 9,96
|
|BRMEN
|6,21
|1.627.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|963.998.732
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|161.303.023
|% -9,97
|
|DOBUR
|154,40
|18.528.618
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|THYAO
|297,25
|8.116.199.554
|% 0,08
|
|ISCTR
|11,66
|4.189.887.759
|% 2,01
|
|SAHOL
|81,45
|2.939.435.668
|% -4,63
|
|ZOREN
|5,50
|2.717.536.136
|% -8,18
|
|TUPRS
|163,80
|2.668.882.997
|% -6,83
|
|ZOREN
|5,50
|2.717.536.136
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,66
|4.189.887.759
|% 2,01
|
|PEKGY
|10,09
|963.998.732
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,03
|775.246.613
|% 0,89
|
|YKBNK
|27,80
|2.322.473.095
|% -4,20
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9389
|31,9412
|% -0,33
|
|Euro
|34,4413
|34,4482
|% -0,29
|
|Sterlin
|39,9778
|40,1782
|% -1,43
|
|Frank
|34,9803
|35,1556
|% -1,50
|
|Riyal
|8,4768
|8,5193
|% -1,39
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,39
|26,43
|% 0,66
|
|Platin
|927,50
|928,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,30
|1.009,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,80
|89,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.273,43
|2.273,74
|% 0,66
|
Seans Raporu
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