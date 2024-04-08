***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2024 11:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 08/04/2024 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR (TL)
16/04/2024 FROTO %4330.00 3.990 172,767.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269707
BIST
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14:109.718
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 99,20
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:1032,0832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0674
|Açılış
|: 32,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:1034,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1897
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:102.413,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,24
|Açılış
|: 2.413,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:08
|ODINE
|75,35
|415.682.025
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.206.164
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|17.667.454
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.419.023
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.746.186
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.260.529
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.003.618.148
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.466,00
|211.956.548
|% -5,05
|
|THYAO
|309,50
|7.064.411.758
|% 0,73
|
|ISCTR
|12,93
|3.808.725.041
|% 1,33
|
|YKBNK
|30,54
|2.551.822.723
|% 1,13
|
|TUPRS
|179,90
|2.419.019.309
|% 0,11
|
|EREGL
|41,94
|2.270.901.992
|% 1,35
|
|ISCTR
|12,93
|3.808.725.041
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,83
|767.419.861
|% 1,39
|
|VAKBN
|17,57
|2.146.944.684
|% 5,59
|
|EKGYO
|10,29
|1.140.821.496
|% 4,15
|
|PEKGY
|8,95
|1.003.618.148
|% -9,96
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0746
|32,0810
|% 0,20
|
|Euro
|34,9014
|34,9203
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,5590
|40,7623
|% 0,57
|
|Frank
|35,4484
|35,6261
|% 0,20
|
|Riyal
|8,5619
|8,6048
|% 0,59
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,82
|27,85
|% 0,66
|
|Platin
|942,72
|944,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,80
|1.025,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,47
|90,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.341,04
|2.341,25
|% 0,66
|