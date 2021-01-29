***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11/01/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 DÖNEMİ PERFORMANS SUNUM RAPORU-BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905833
BIST
10:521.487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,08
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
10:527,3719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
10:528,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
10:52437,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,68
|Açılış
|: 437,19
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler10:50
|PKENT
|1.524,60
|2.551.411
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|272.447
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,80
|780.206
|% -6,20
|
|GUBRF
|75,65
|578.401.381
|% 9,48
|
|KARSN
|5,28
|442.827.042
|% 5,81
|
|GARAN
|9,19
|281.845.541
|% -2,13
|
|EKGYO
|2,36
|263.377.906
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,75
|255.749.794
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,36
|263.377.906
|% -0,42
|
|KARSN
|5,28
|442.827.042
|% 5,81
|
|DOHOL
|3,75
|255.749.794
|% 0,81
|
|ODAS
|3,81
|203.022.202
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,46
|75.274.398
|% 0,00
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3646
|7,3691
|% 0,48
|
|Euro
|8,9172
|8,9213
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0699
|10,1204
|% 0,28
|
|Frank
|8,2583
|8,3081
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,55
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,98
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,13
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