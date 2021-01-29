***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 11:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11/01/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 DÖNEMİ PERFORMANS SUNUM RAPORU-BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905835
BIST
10:531.487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,03
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
10:537,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0370
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
10:538,9255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
10:53437,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,65
|Açılış
|: 437,08
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler10:51
|PKENT
|1.524,60
|2.665.756
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|273.616
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,88
|788.010
|% -6,00
|
|GUBRF
|75,55
|589.945.282
|% 9,33
|
|KARSN
|5,27
|446.960.570
|% 5,61
|
|GARAN
|9,19
|282.834.588
|% -2,13
|
|EKGYO
|2,35
|278.420.118
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,75
|257.206.470
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,35
|278.420.118
|% -0,84
|
|KARSN
|5,27
|446.960.570
|% 5,61
|
|DOHOL
|3,75
|257.206.470
|% 0,81
|
|TSKB
|1,83
|98.638.772
|% 1,10
|
|SKBNK
|1,47
|80.293.027
|% 0,68
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3659
|7,3709
|% 0,50
|
|Euro
|8,9183
|8,9241
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0666
|10,1170
|% 0,24
|
|Frank
|8,2534
|8,3032
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% 0,49
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|3,52
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,01
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-0,02
|
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