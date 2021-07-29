***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2021 20:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952810
BIST
10:001.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,72
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.385
En Düşük
1.383
10:008,4641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 74,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 75,1000
|
8,4894
En Düşük
8,4419
10:0010,0872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
10,0970
En Düşük
10,0374
10:006,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,02
|Açılış
|: 6,97
|
|Önceki Kapanış
|: 6,95
|
6,99
En Düşük
6,92
BIST En Aktif Hisseler09:55
|VESTL
|32,24
|99.588.542
|% 10,10
|
|MZHLD
|42,08
|710.697
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,07
|3.855.423
|% 9,64
|
|ATSYH
|3,90
|71.265
|% 5,41
|
|VKING
|6,20
|472.651
|% 4,91
|
|MEGAP
|6,66
|2.530.907
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|2.530.907
|% -10,00
|
|DOGUB
|5,75
|388.913
|% -8,44
|
|UZERB
|33,10
|53.258
|% -7,23
|
|ODAS
|1,76
|40.435.625
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% 0,00
|
|TUPRS
|94,10
|308.307.931
|% 0,00
|
|TOASO
|32,82
|269.711.388
|% 0,00
|
|VBTYZ
|18,52
|152.237.687
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,41
|139.195.211
|% 0,29
|
|TSKB
|1,24
|41.019.284
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,45
|85.281.549
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4644
|8,4676
|% 0,14
|
|Euro
|10,0433
|10,0953
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,7807
|11,8398
|% 0,05
|
|Frank
|9,3041
|9,3601
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2519
|2,2632
|% 0,15
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-0,80
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-0,63
|