***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.07.2022 Tarihinde Sehven QNB Finans Portföy Ser Serbest (Döviz) Ozel Fon'un Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu yayımlandığından ilgili fonumuzun raporu takrar KAP sisteminde yayımlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057743BIST