***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
23.08.2022 12:16
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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29.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.07.2022 Tarihinde Sehven QNB Finans Portföy Ser Serbest (Döviz) Ozel Fon'un Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu yayımlandığından ilgili fonumuzun raporu takrar KAP sisteminde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057744
BIST
12:063.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 40,21
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
12:0618,1294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0642
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1294
En Düşük
18,0210
12:0618,0125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
12:061.014,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.014,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler12:05
|BFREN
|1.306,80
|13.198.223
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.540.500
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,13
|80.357.521
|% 9,74
|
|EDIP
|3,67
|19.245.718
|% 8,58
|
|KGYO
|17,76
|16.649.305
|% -5,53
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|OYLUM
|3,70
|43.146.869
|% -3,39
|
|PSGYO
|4,11
|168.192.810
|% -3,29
|
|ULAS
|3,87
|1.149.207
|% -3,25
|
|THYAO
|68,30
|1.929.263.217
|% 0,81
|
|YKBNK
|6,00
|1.371.782.507
|% 3,63
|
|AKBNK
|11,16
|1.319.369.218
|% 3,72
|
|PETKM
|11,80
|1.081.795.508
|% -1,42
|
|GARAN
|22,06
|1.079.122.928
|% 5,05
|
|EKGYO
|3,90
|974.600.939
|% 0,52
|
|YKBNK
|6,00
|1.371.782.507
|% 3,63
|
|ALBRK
|2,22
|351.007.664
|% 6,22
|
|AKBNK
|11,16
|1.319.369.218
|% 3,72
|
|ISCTR
|7,93
|862.569.816
|% 6,30
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1243
|18,1293
|% 0,35
|
|Euro
|17,9993
|18,0135
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2700
|21,3767
|% 0,46
|
|Frank
|18,6792
|18,7917
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8122
|4,8364
|% 0,44
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,47
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.816
|6.872
|-10,00
|
|Yarım
|3.321
|3.360
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,08
|
|B. Petrol
|97,70
|97,70
|1,22
|
Seans Raporu
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