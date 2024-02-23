***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
23.02.2024 08:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251463
BIST
'
10:409.372
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 25,27
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:4031,0843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0967
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:4033,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0624
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:402.019,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,95
|Açılış
|: 2.020,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler10:37
|YEOTK
|280,50
|756.613.414
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|135.014.938
|% 10,00
|
|ACSEL
|181,50
|38.876.715
|% 10,00
|
|YONGA
|84,70
|4.863.467
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,58
|5.519.304
|% 9,97
|
|AYCES
|1.111,00
|14.279.683
|% -9,97
|
|BAYRK
|41,14
|57.941.619
|% -6,50
|
|BRKVY
|160,20
|42.590.143
|% -4,98
|
|AVHOL
|56,90
|24.699.032
|% -4,85
|
|GSRAY
|7,42
|178.353.783
|% -4,75
|
|THYAO
|284,25
|2.192.258.741
|% -0,26
|
|EREGL
|47,10
|1.641.080.303
|% -2,24
|
|MIATK
|69,85
|1.107.218.752
|% -1,27
|
|KONTR
|307,75
|992.129.171
|% 2,41
|
|ASTOR
|126,80
|967.191.787
|% 2,84
|
|TSPOR
|1,81
|283.527.901
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,06
|324.740.260
|% 1,17
|
|ODAS
|10,73
|448.448.290
|% 3,77
|
|EKGYO
|11,40
|411.341.873
|% 0,88
|
|EREGL
|47,10
|1.641.080.303
|% -2,24
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0797
|31,0843
|% 0,31
|
|Euro
|33,6859
|33,6970
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,2448
|39,4416
|% 0,34
|
|Frank
|35,1518
|35,3635
|% 0,25
|
|Riyal
|8,2627
|8,3041
|% 0,31
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|898,92
|900,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,35
|971,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,23
|83,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,60
|2.021,88
|% 0,66
|
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