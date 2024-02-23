***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
23.02.2024 08:52
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251470
BIST
'
10:409.372
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 24,91
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:4031,0843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0967
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:4033,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0624
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:402.020,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,19
|Açılış
|: 2.020,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler10:39
|YEOTK
|280,50
|765.265.156
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|135.689.555
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|19.420.366
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|19.420.366
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|19.420.366
|% 10,00
|
|AYCES
|1.111,00
|60.856.136
|% -9,97
|
|ETYAT
|14,33
|5.243.325
|% -6,34
|
|BAYRK
|41,32
|60.995.033
|% -6,09
|
|BRKVY
|160,20
|42.590.143
|% -4,98
|
|GSRAY
|7,41
|189.663.835
|% -4,88
|
|THYAO
|284,25
|2.327.441.042
|% -0,26
|
|EREGL
|47,08
|1.850.400.731
|% -2,28
|
|MIATK
|69,90
|1.148.398.513
|% -1,20
|
|ASTOR
|127,20
|1.037.497.312
|% 3,16
|
|KONTR
|307,50
|1.035.678.408
|% 2,33
|
|TSPOR
|1,83
|291.319.110
|% 1,10
|
|ZOREN
|6,06
|342.464.751
|% 1,17
|
|EKGYO
|11,52
|583.313.315
|% 1,95
|
|ODAS
|10,75
|474.340.051
|% 3,97
|
|EREGL
|47,08
|1.850.400.731
|% -2,28
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0782
|31,0842
|% 0,31
|
|Euro
|33,6904
|33,7019
|% 0,19
|
|Sterlin
|39,2389
|39,4357
|% 0,32
|
|Frank
|35,1447
|35,3564
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2624
|8,3039
|% 0,31
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|899,97
|901,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,68
|972,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,16
|83,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,76
|2.022,09
|% 0,66
|