***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
23.02.2024 09:01
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251480
BIST
'
10:409.372
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 24,82
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:4031,0829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0953
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:4033,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0696
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:402.019,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,85
|Açılış
|: 2.019,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|5.285.672
|% 0,00
|
|ATLAS
|5,67
|9.865.407
|% 0,00
|
|ATSYH
|49,30
|4.419.792
|% 0,00
|
|ATAGY
|11,64
|7.331.471
|% 0,00
|
|DAGHL
|15,00
|7.816.214
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,45
|5.285.672
|% 0,00
|
|ATLAS
|5,67
|9.865.407
|% 0,00
|
|ATSYH
|49,30
|4.419.792
|% 0,00
|
|ATAGY
|11,64
|7.331.471
|% 0,00
|
|DAGHL
|15,00
|7.816.214
|% 0,00
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 0,00
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,00
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% 0,00
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 0,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% 0,00
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% 0,00
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0721
|31,0815
|% 0,30
|
|Euro
|33,6416
|33,6534
|% 0,04
|
|Sterlin
|39,2310
|39,4277
|% 0,30
|
|Frank
|35,1456
|35,3573
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2654
|8,3069
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|898,74
|899,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,25
|974,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,24
|83,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,04
|2.022,34
|% 0,66
|