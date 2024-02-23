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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

23.02.2024 09:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Performans Sunum Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251489


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,26% |  24,00
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.349 En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 280,50 767.726.263 % 10,00  
ACSEL 181,50 39.020.644 % 10,00  
SMART 57,20 136.933.483 % 10,00  
YONGA 84,70 4.863.467 % 10,00  
SNKRN 42,58 5.519.304 % 9,97  
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10:40 Alış Satış %  
Dolar 31,0800 31,0843 % 0,31  
Euro 33,6807 33,7010 % 0,19  
Sterlin 39,2370 39,4338 % 0,32  
Frank 35,1450 35,3567 % 0,23  
Riyal 8,2620 8,3035 % 0,31  
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10:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,64 22,68 % 0,66  
Platin 900,13 901,40 % 0,66  
Paladyum 968,55 971,63 % 0,66  
Brent Pet. 83,16 83,16 % 0,66  
Altın Ons 2.022,01 2.022,34 % 0,66  
Seans Raporu 10:40
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