***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.02.2020 22:47
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OCAK 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816841
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
0
En Düşük
0
18:055,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9887
En Düşük
5,9802
18:056,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6241
En Düşük
6,6166
18:05302,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,85
|Açılış
|: 302,50
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,33
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|12,10
|13.412.328
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,61
|109.471.626
|% 0,00
|
|ERSU
|3,96
|1.165.075
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|194.967.860
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,82
|340.811.831
|% 0,00
|
|ASUZU
|12,10
|13.412.328
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,61
|109.471.626
|% 0,00
|
|ERSU
|3,96
|1.165.075
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|194.967.860
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,82
|340.811.831
|% 0,00
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 0,00
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 0,00
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7695
|7,8084
|% 0,23
|
|Frank
|6,1629
|6,2000
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5908
|1,5988
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|-3,83
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,94
|54,94
|0,49
|