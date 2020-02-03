***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.02.2020 22:48
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
OCAK 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816851
BIST
11:07120.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.104,95
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:075,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9802
11:076,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6128
11:07302,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,84
|Açılış
|: 302,60
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
302,20
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|88,55
|15.206.767
|% 15,00
|
|CELHA
|11,41
|8.106.767
|% 14,56
|
|BURVA
|16,80
|149.950
|% 12,22
|
|RYSAS
|9,37
|5.162.863
|% 10,37
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.036.957
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,14
|396.876.568
|% 2,17
|
|HALKB
|7,33
|383.768.118
|% 6,54
|
|PETKM
|4,19
|305.278.701
|% 1,95
|
|ASELS
|23,80
|188.249.378
|% 1,80
|
|SISE
|5,56
|146.034.745
|% -0,36
|
|PETKM
|4,19
|305.278.701
|% 1,95
|
|HALKB
|7,33
|383.768.118
|% 6,54
|
|KRDMD
|2,88
|138.693.966
|% 2,13
|
|ODAS
|2,18
|92.816.225
|% -0,46
|
|TSKB
|1,38
|52.989.898
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7309
|7,7697
|% -0,26
|
|Frank
|6,1546
|6,1917
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|-3,91
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,21
|