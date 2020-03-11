***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.03.2020 17:23
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 ŞUBAT DÖNEMİ PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827146
BIST
17:10101.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -7,96
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
17:106,1969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
17:107,0225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0749
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
17:10330,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,81
|Açılış
|: 330,39
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|158.285.504
|% 19,90
|
|SELEC
|7,37
|124.229.388
|% 19,84
|
|ECILC
|3,99
|228.840.692
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.879.112
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,94
|121.469.606
|% 19,04
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|766.645
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|14.477.577
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|251.282
|% -14,91
|
|BRKSN
|2,95
|2.695.563
|% -14,74
|
|ASELS
|25,72
|986.864.537
|% -0,69
|
|THYAO
|9,64
|817.641.173
|% -3,31
|
|GARAN
|9,48
|460.906.913
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,27
|319.983.317
|% -10,48
|
|GSRAY
|2,33
|263.803.748
|% -9,34
|
|IHLGM
|1,11
|192.700.060
|% -6,72
|
|ODAS
|1,58
|259.106.337
|% -8,14
|
|CEMAS
|0,91
|148.506.111
|% -9,00
|
|ADESE
|1,32
|154.859.262
|% 5,60
|
|GSRAY
|2,33
|263.803.748
|% -9,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9821
|8,0221
|% 0,69
|
|Frank
|6,5945
|6,6342
|% 1,09
|
|Riyal
|1,6438
|1,6520
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|10,79
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,10
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,89
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,04
|
|Çeyrek
|528
|540
|6,02
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,19
|36,19
|-1,03
|
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