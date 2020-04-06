***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2020 09:54
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖYklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MART 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834865
BIST
10:5391.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 1.512,41
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.152
En Düşük
90.631
10:536,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0221
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7574
En Düşük
6,7161
10:537,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3209
En Düşük
7,2586
10:53353,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,69
|Açılış
|: 353,26
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
353,74
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|73.040
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|1.465.008
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|2.967.811
|% 9,98
|
|PKENT
|126,70
|416.868
|% 9,98
|
|RAYSG
|3,31
|3.176.170
|% 9,97
|
|IHGZT
|4,05
|4
|% -10,00
|
|BMELK
|1,23
|5.348
|% -9,56
|
|EGCYO
|0,35
|3.404
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,30
|35.164
|% -6,25
|
|INFO
|6,01
|2.230.550
|% -5,95
|
|SASA
|8,97
|204.191.593
|% 6,53
|
|GARAN
|7,67
|164.067.624
|% 1,72
|
|THYAO
|9,10
|119.148.130
|% 1,90
|
|PGSUS
|35,26
|98.725.673
|% 5,89
|
|GSRAY
|2,13
|97.827.640
|% 6,50
|
|GSRAY
|2,13
|97.827.640
|% 6,50
|
|YKBNK
|1,85
|66.829.376
|% 1,65
|
|PETKM
|3,44
|86.744.961
|% 0,88
|
|SASA
|8,97
|204.191.593
|% 6,53
|
|TSPOR
|3,09
|67.848.325
|% 8,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2651
|8,3065
|% 0,33
|
|Frank
|6,8718
|6,9132
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7856
|1,7945
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.633
|14,06
|
|Altın Gr.
|353
|353
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,55
|14,59
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,04
|
|B. Petrol
|33,77
|33,77
|-0,34
|