***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2020 09:54
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MART 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834869
BIST
13:5891.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.704,28
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
13:586,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0487
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
13:587,3301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
13:58357,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 6,51
|Açılış
|: 357,09
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,29
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.308.813
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.562.259
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.715.247
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.400
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.159.394
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|93.597
|% -7,89
|
|INFO
|5,94
|15.459.460
|% -7,04
|
|EGCYH
|0,30
|205.286
|% -6,25
|
|BMELK
|1,29
|187.370
|% -5,15
|
|SUMAS
|8,01
|39.086
|% -4,64
|
|GARAN
|7,66
|345.080.814
|% 1,59
|
|SASA
|9,06
|305.661.912
|% 7,60
|
|THYAO
|9,12
|246.362.907
|% 2,13
|
|ASELS
|23,64
|196.088.996
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,20
|195.308.813
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.308.813
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|165.502.281
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,07
|81.015.748
|% 7,00
|
|CEMAS
|0,83
|44.018.436
|% 5,06
|
|KARSN
|1,35
|67.084.253
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3079
|8,3495
|% 0,85
|
|Frank
|6,9019
|6,9435
|% 0,59
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|18,31
|
|Altın Gr.
|356
|356
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,52
|14,55
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,05
|
|B. Petrol
|32,87
|32,87
|-1,24
|