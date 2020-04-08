***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )TürkçePortföy Dağılım RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/04/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar02/04/2020 tarihinde yapılan bildirimde geçen aya ait Takip Farkı ve Takip Hatası düzeltilmiştir. Güncel rapor ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836282BIST