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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.04.2020 15:45
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

  Bugün sehven DJIST fonun Portföy dağılım raporu USDTR sayfasında yayınlanmıştır. 02/04/2020 tarihinde yayınlanan rapor doğrudur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836477


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 5,39 1.092.434 % 10,00  
DOKTA 18,70 890.728 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.305.280 % 10,00  
KONYA 206,10 24.118.235 % 9,98  
AKSUE 9,04 9.146.877 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3749 8,4169 % 0,66  
Frank 6,9631 7,0050 % 0,22  
Riyal 1,7989 1,8080 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.655 7,46  
Altın Gr. 361 361 2,24  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,05 15,10 0,05  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,42 32,42 0,55  
Seans Raporu
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