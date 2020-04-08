***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2020 15:45
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün sehven DJIST fonun Portföy dağılım raporu USDTR sayfasında yayınlanmıştır. 02/04/2020 tarihinde yayınlanan rapor doğrudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836477
BIST
17:0292.887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 505,03
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:026,7850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:027,4013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0356
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:02360,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,51
|Açılış
|: 360,10
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.092.434
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|24.118.235
|% 9,98
|
|AKSUE
|9,04
|9.146.877
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.502.124
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,22
|895.988.637
|% 4,82
|
|ASELS
|24,70
|745.061.914
|% 1,23
|
|THYAO
|9,51
|720.626.119
|% -0,21
|
|SASA
|9,06
|592.591.452
|% 1,34
|
|GARAN
|7,83
|562.767.985
|% 0,26
|
|GSRAY
|2,36
|346.375.283
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,02
|313.094.045
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,04
|101.899.109
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,49
|318.428.925
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,88
|162.760.192
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3749
|8,4169
|% 0,66
|
|Frank
|6,9631
|7,0050
|% 0,22
|
|Riyal
|1,7989
|1,8080
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|7,46
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,42
|32,42
|0,55
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