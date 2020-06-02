***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2020 19:56
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
MAYIS 2020 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848647
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -0,1021
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7025
18:057,4963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0723
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4911
18:05372,32
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -8,61
|Açılış
|: 372,32
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
371,51
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|AVOD
|3,77
|272.144.355
|% -3,08
|
|PGSUS
|59,40
|256.202.936
|% -1,74
|
|ADESE
|1,68
|246.695.591
|% 6,33
|
|OYAKC
|6,17
|235.018.627
|% 2,66
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|ODAS
|1,99
|168.926.307
|% -0,50
|
|HLGYO
|1,95
|137.290.573
|% 4,28
|
|OYAKC
|6,17
|235.018.627
|% 2,66
|
|MARKA
|1,69
|32.085.806
|% 9,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3953
|8,4374
|% -0,98
|
|Frank
|6,9496
|6,9915
|% -1,52
|
|Riyal
|1,7822
|1,7911
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-13,70
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-8,70
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.453
|-56,20
|
|Tam
|2.484
|2.516
|-65,40
|
|Yarım
|1.212
|1.232
|-32,10
|
|Çeyrek
|606
|616
|-14,10
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,17
|
|B. Petrol
|39,33
|39,33
|1,01
|