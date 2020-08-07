***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.08.2020 13:00
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEMMUZ AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866613
BIST
15:441.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
15:447,1891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0395
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
15:448,5142
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0982
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
15:44475,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,94
|Açılış
|: 475,65
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|TKURU
|41,68
|1.671.368
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.182.134
|% 9,96
|
|GLRYH
|18,23
|66.754.867
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|4.161.091
|% 9,94
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,78
|2.066.941.983
|% -5,82
|
|ASELS
|15,85
|1.229.015.115
|% 3,80
|
|GARAN
|6,45
|1.110.370.773
|% -0,31
|
|SISE
|5,94
|1.067.660.756
|% 3,30
|
|GUSGR
|5,20
|695.177.462
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,78
|2.066.941.983
|% -5,82
|
|KRDMD
|2,53
|505.567.985
|% -2,32
|
|TSKB
|1,02
|187.227.859
|% -1,92
|
|SISE
|5,94
|1.067.660.756
|% 3,30
|
|GARAN
|6,45
|1.110.370.773
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3806
|9,4276
|% -0,92
|
|Frank
|7,8443
|7,8915
|% -0,84
|
|Riyal
|1,9096
|1,9192
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.063
|-0,03
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-144,00
|
|Tam
|3.256
|3.465
|4,50
|
|Yarım
|1.581
|1.648
|-29,10
|
|Çeyrek
|793
|843
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|28,72
|28,76
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,22
|
|B. Petrol
|45,07
|45,07
|-0,02
|