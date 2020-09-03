***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2020 15:19
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR EK'TEDİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873129
BIST
16:351.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,67
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:357,4434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:358,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0671
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
16:35464,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,09
|Açılış
|: 464,31
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,84
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ADEL
|19,36
|54.786.958
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|32.778.011
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.624.533
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.334.786
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.915.155
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,97
|112.474.898
|% -6,81
|
|GSRAY
|3,58
|1.357.311.025
|% 2,87
|
|ASELS
|17,14
|1.062.047.318
|% 3,25
|
|TSPOR
|5,72
|962.554.122
|% 3,44
|
|BJKAS
|3,51
|854.740.881
|% 2,93
|
|FENER
|32,88
|699.177.502
|% 6,00
|
|GSRAY
|3,58
|1.357.311.025
|% 2,87
|
|BJKAS
|3,51
|854.740.881
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,73
|329.436.590
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,72
|962.554.122
|% 3,44
|
|YKBNK
|2,04
|263.453.180
|% -0,49
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4382
|7,4434
|% 0,82
|
|Euro
|8,8121
|8,8210
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,8603
|9,9098
|% 0,34
|
|Frank
|8,1462
|8,1953
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9797
|1,9897
|% 0,89
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-1,68
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|13,53
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|6,55
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,22
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|43,33
|43,33
|-1,10
|
Seans Raporu
16:35
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16:46ETYAT
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Endeks 1, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 9, 244.00 milyon TL de
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