***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2020 15:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR EK'TEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873131
BIST
16:361.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:367,4434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:368,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0671
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
16:36464,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,09
|Açılış
|: 464,31
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,84
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:34
|DGATE
|10,78
|32.769.312
|% 10,00
|
|ADEL
|19,36
|54.484.264
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.624.498
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.334.786
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.867.929
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,98
|112.401.112
|% -6,57
|
|GSRAY
|3,61
|1.348.577.403
|% 3,74
|
|ASELS
|17,15
|1.055.093.364
|% 3,31
|
|TSPOR
|5,76
|956.891.277
|% 4,16
|
|BJKAS
|3,55
|850.233.146
|% 4,11
|
|FENER
|33,30
|690.126.314
|% 7,35
|
|GSRAY
|3,61
|1.348.577.403
|% 3,74
|
|BJKAS
|3,55
|850.233.146
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,73
|329.021.917
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,76
|956.891.277
|% 4,16
|
|YKBNK
|2,04
|263.284.237
|% -0,49
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4382
|7,4436
|% 0,82
|
|Euro
|8,8151
|8,8229
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,8608
|9,9103
|% 0,35
|
|Frank
|8,1449
|8,1940
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9795
|1,9894
|% 0,88
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-2,95
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.128
|13,00
|
|Tam
|3.070
|3.147
|16,07
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|7,77
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,89
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,19
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|43,33
|43,33
|-1,10
|
Seans Raporu
16:34
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Endeks 1, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 9, 244.00 milyon TL de