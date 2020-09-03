***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2020 15:22
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873132
BIST
16:351.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:357,4436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0609
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:358,8218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0679
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
16:35464,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,09
|Açılış
|: 464,31
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,84
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:35
|DGATE
|10,78
|32.769.312
|% 10,00
|
|ADEL
|19,36
|54.484.264
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.624.498
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.334.786
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|CASA
|28,20
|47.081
|% -6,00
|
|RALYH
|5,62
|9.502.971
|% -5,55
|
|NIBAS
|15,52
|714.367
|% -5,13
|
|SAFKR
|4,26
|13.433.895
|% -4,70
|
|ULAS
|2,62
|4.368.664
|% -4,38
|
|TURSG
|6,04
|234.551.946
|% -2,27
|
|ODAS
|2,50
|134.151.589
|% -2,34
|
|ULUUN
|10,03
|104.902.454
|% 1,83
|
|SMART
|7,97
|103.289.734
|% 3,51
|
|BERA
|9,15
|86.263.283
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|134.151.589
|% -2,34
|
|IHLGM
|1,39
|55.804.262
|% -2,80
|
|TURSG
|6,04
|234.551.946
|% -2,27
|
|SMART
|7,97
|103.289.734
|% 3,51
|
|ULUUN
|10,03
|104.902.454
|% 1,83
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4374
|7,4436
|% 0,82
|
|Euro
|8,8130
|8,8218
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,8586
|9,9080
|% 0,33
|
|Frank
|8,1449
|8,1940
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9797
|1,9896
|% 0,89
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-4,18
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|5,93
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|2,87
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,46
|43,46
|-0,97
|
Seans Raporu
16:35
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16:46ETYAT
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16:44PRZMA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 668, 264 adet işlem
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16:43XU100
Endeks 1, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 9, 244.00 milyon TL de
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16:41SAFKR
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 023, 363 adet işlem