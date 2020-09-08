***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 13:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK RAPOR EK'TEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873915
BIST
14:281.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.092
14:287,4886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,4990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4886
En Düşük
7,4364
14:288,8368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0260
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
14:28461,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,06
|Açılış
|: 461,26
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,80
BIST En Aktif Hisseler14:28
|DAGHL
|7,04
|10.308.663
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.604.530
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.456.674
|% 9,99
|
|LINK
|33,68
|31.068.712
|% 9,99
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|KENT
|376,70
|6.185.909
|% -9,99
|
|LUKSK
|26,86
|8.855.151
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,50
|1.433.207
|% -8,04
|
|GSRAY
|4,35
|712.641.470
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,45
|541.029.438
|% 8,95
|
|BJKAS
|4,01
|442.304.482
|% 9,56
|
|RTALB
|59,50
|360.765.145
|% -0,34
|
|FENER
|44,78
|360.735.866
|% 9,97
|
|EKGYO
|1,82
|340.830.845
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,35
|712.641.470
|% 9,85
|
|BJKAS
|4,01
|442.304.482
|% 9,56
|
|KRDMD
|2,97
|291.182.919
|% -1,66
|
|IHLAS
|0,93
|84.959.217
|% 1,09
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4840
|7,4886
|% 0,46
|
|Euro
|8,8291
|8,8368
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,7366
|9,7854
|% -0,46
|
|Frank
|8,1286
|8,1776
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,45
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-12,71
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.051
|3.127
|-8,78
|
|Yarım
|1.475
|1.513
|-4,25
|
|Çeyrek
|740
|756
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,72
|40,72
|-1,30
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 37 kaybederek (% -0.43 ) 1, 003
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, ARTI, AGYO, TKURU, KSTUR, UZERB, COSMO, MEGAP, EMNIS, MERIT
-
14:41
SANFM, DIRIT, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:41
YKGYO, DOBUR, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:41
Bu seansda işlem gören 290 hisse senedinden 150 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 123 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem