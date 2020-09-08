***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 14:00
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR EK'TEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873921
BIST
15:201.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,76
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:207,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0330
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4874
En Düşük
7,4364
15:208,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:20462,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,27
|Açılış
|: 462,05
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:18
|DITAS
|36,30
|3.680.216
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.376.022
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.866.412
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|128.200.807
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.133.448
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.372.375
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,28
|1.018.121.853
|% 8,08
|
|TSPOR
|6,33
|769.055.583
|% 6,93
|
|FENER
|44,46
|592.987.864
|% 9,18
|
|BJKAS
|3,93
|579.967.237
|% 7,38
|
|RTALB
|58,25
|430.834.212
|% -2,43
|
|GSRAY
|4,28
|1.018.121.853
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,80
|429.577.888
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,93
|579.967.237
|% 7,38
|
|TSPOR
|6,33
|769.055.583
|% 6,93
|
|IHLAS
|0,93
|109.098.766
|% 1,09
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4848
|7,4879
|% 0,45
|
|Euro
|8,8319
|8,8371
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,7277
|9,7765
|% -0,55
|
|Frank
|8,1232
|8,1721
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9894
|1,9994
|% 0,45
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-10,60
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.053
|3.129
|-6,93
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-3,36
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-1,63
|