***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 14:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR EK'TEDİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873933
BIST
15:341.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,58
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:347,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:348,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:34461,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DAGHL
|7,04
|10.381.823
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.921.542
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|129.259.995
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.329.499
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.374.259
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,32
|1.044.088.041
|% 9,09
|
|TSPOR
|6,35
|790.592.726
|% 7,26
|
|FENER
|44,78
|624.701.892
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,95
|598.395.397
|% 7,92
|
|RTALB
|59,20
|449.130.284
|% -0,84
|
|GSRAY
|4,32
|1.044.088.041
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,80
|430.483.711
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,95
|598.395.397
|% 7,92
|
|TSPOR
|6,35
|790.592.726
|% 7,26
|
|IHLAS
|0,92
|109.201.573
|% 0,00
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4831
|7,4851
|% 0,41
|
|Euro
|8,8336
|8,8382
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7309
|9,7797
|% -0,52
|
|Frank
|8,1259
|8,1749
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,46
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-14,07
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|0,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|-1,18
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-0,58
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-1,50
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:46XU100
Endeks 1, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 7, 945.00 milyon TL de
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, PETKM
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 29 kaybederek (% -0.82 ) 999
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SUMAS, ARTI, KSTUR, MERIT, COSMO, IHYAY, MMCAS, TKURU, YONGA
-
15:41
KLGYO, ICBCT, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında