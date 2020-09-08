***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 14:22
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK RAPOR EK'TEDİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873938
BIST
15:421.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,96
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:427,4858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:428,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:42461,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,17
|Açılış
|: 461,15
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:40
|DAGHL
|7,04
|10.383.252
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|LINK
|33,68
|39.234.722
|% 9,99
|
|VKFYO
|9,25
|12.923.022
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|130.727.683
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.505.996
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.375.765
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,31
|1.055.025.013
|% 8,84
|
|TSPOR
|6,33
|799.738.979
|% 6,93
|
|FENER
|44,78
|626.397.352
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,95
|603.504.335
|% 7,92
|
|RTALB
|59,05
|457.257.237
|% -1,09
|
|GSRAY
|4,31
|1.055.025.013
|% 8,84
|
|EKGYO
|1,80
|431.063.245
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,95
|603.504.335
|% 7,92
|
|TSPOR
|6,33
|799.738.979
|% 6,93
|
|IHLAS
|0,94
|112.970.561
|% 2,17
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4820
|7,4860
|% 0,42
|
|Euro
|8,8274
|8,8334
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7336
|9,7824
|% -0,49
|
|Frank
|8,1308
|8,1797
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,47
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-14,07
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|0,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|-1,18
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-0,58
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-1,50
|
Seans Raporu
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