***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 10:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekim 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885582
BIST
10:411.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:418,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4579
En Düşük
8,4096
10:419,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0514
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8747
En Düşük
9,7754
10:41513,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,91
|Açılış
|: 513,47
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:41
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|PETKM
|4,23
|314.372.555
|% 3,17
|
|TSKB
|2,35
|312.989.014
|% -7,84
|
|KRDMD
|3,34
|311.908.158
|% -2,05
|
|ODAS
|3,28
|272.454.582
|% 2,82
|
|GARAN
|6,67
|223.316.185
|% 0,91
|
|TSKB
|2,35
|312.989.014
|% -7,84
|
|KRDMD
|3,34
|311.908.158
|% -2,05
|
|ODAS
|3,28
|272.454.582
|% 2,82
|
|PETKM
|4,23
|314.372.555
|% 3,17
|
|YKBNK
|2,25
|156.277.584
|% 2,74
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4539
|8,4579
|% 0,21
|
|Euro
|9,8659
|9,8747
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,9030
|10,9576
|% 0,31
|
|Frank
|9,1740
|9,2293
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2474
|2,2586
|% 0,16
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-6,64
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,75
|38,75
|-0,22
|
Seans Raporu
10:41
daha fazla
-
10:52EUYO
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.61 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 509 adet işlem
-
10:51KARTN
Yüzde 9.99 oranında artışla 2, 193.20 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 718 adet işlem
-
10:50XU100
Endeks 1, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 3, 707.00 milyon TL de
-
10:50VKGYO
Yüzde 6.53 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 670, 312 adet işlem
-
10:49EGEEN
Yüzde 9.08 oranında artışla 1, 102.70 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 946 adet işlem