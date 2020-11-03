***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 10:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885584
BIST
10:391.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:398,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4567
En Düşük
8,4096
10:399,8736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0503
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8736
En Düşük
9,7754
10:39513,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,06
|Açılış
|: 513,32
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:39
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|KRDMD
|3,34
|297.702.239
|% -2,05
|
|TSKB
|2,37
|281.659.112
|% -7,06
|
|PETKM
|4,24
|276.272.923
|% 3,41
|
|ODAS
|3,29
|261.772.353
|% 3,13
|
|GARAN
|6,66
|215.102.708
|% 0,76
|
|TSKB
|2,37
|281.659.112
|% -7,06
|
|KRDMD
|3,34
|297.702.239
|% -2,05
|
|ODAS
|3,29
|261.772.353
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,24
|155.359.141
|% 2,28
|
|PETKM
|4,24
|276.272.923
|% 3,41
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4521
|8,4563
|% 0,19
|
|Euro
|9,8656
|9,8736
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,8968
|10,9514
|% 0,26
|
|Frank
|9,1702
|9,2255
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2471
|2,2583
|% 0,14
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-6,64
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,75
|38,75
|-0,22
|
Seans Raporu
10:39
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10:49EGEEN
Yüzde 9.08 oranında artışla 1, 102.70 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 946 adet işlem