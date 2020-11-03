***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 10:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885586
BIST
10:071.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.135
10:078,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:079,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0249
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8632
En Düşük
9,7754
10:07514,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 514,09
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:05
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ITTFH
|2,37
|5.120.224
|% -9,89
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|TSKB
|2,40
|105.547.155
|% -5,88
|
|KRDMD
|3,42
|102.586.105
|% 0,29
|
|GARAN
|6,67
|87.586.761
|% 0,91
|
|THYAO
|9,40
|54.464.084
|% -0,11
|
|SISE
|6,36
|50.868.622
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|105.547.155
|% -5,88
|
|KRDMD
|3,42
|102.586.105
|% 0,29
|
|SKBNK
|1,73
|26.753.808
|% 1,17
|
|ODAS
|3,27
|44.530.054
|% 2,51
|
|GARAN
|6,67
|87.586.761
|% 0,91
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4350
|8,4425
|% 0,03
|
|Euro
|9,8362
|9,8458
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,8835
|10,9380
|% 0,14
|
|Frank
|9,1565
|9,2116
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2435
|2,2547
|% -0,02
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-2,01
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|-0,11
|