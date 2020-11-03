***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 10:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885589
BIST
10:311.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:318,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4573
En Düşük
8,4096
10:319,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0476
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8709
En Düşük
9,7754
10:31513,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,90
|Açılış
|: 513,48
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:31
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|1.590.628
|% 9,99
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|AVHOL
|4,58
|242.369
|% -9,84
|
|SNKRN
|2,89
|70.444
|% -7,96
|
|ODAS
|3,30
|233.147.317
|% 3,45
|
|YKBNK
|2,22
|97.014.281
|% 1,37
|
|PGSUS
|42,76
|79.550.491
|% -1,57
|
|TKNSA
|9,26
|60.403.574
|% 2,55
|
|OSTIM
|4,35
|60.180.663
|% 6,10
|
|ODAS
|3,30
|233.147.317
|% 3,45
|
|YKBNK
|2,22
|97.014.281
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,75
|53.386.045
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,25
|28.693.887
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,46
|43.035.585
|% -6,46
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4522
|8,4573
|% 0,20
|
|Euro
|9,8608
|9,8709
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,8870
|10,9416
|% 0,17
|
|Frank
|9,1648
|9,2200
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2452
|2,2565
|% 0,06
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-6,99
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,80
|38,80
|-0,17
|
Seans Raporu
10:31
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10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, CEOEM, PKENT, EUYO, EUKYO, BRKO, MEGAP, MEGAP, ETYAT, VANGD
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10:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, AVHOL, ATSYH, KERVN, BURVA, EMNIS, ARTI